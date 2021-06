Attacco social contro il direttore del 118, la Digos mette nel mirino i no vax

Oltre 9000 commenti sono stati pubblicati sotto alcuni post in cui Alberto Peratoner portava avanti la campagna di sensibilizzazione a favore dei vaccini. "Sono sconcertato, l'attacco è preoccupante per la violenza e l'organizzazione". Al vaglio frasi come "Norimberga vi aspetta, vi unite ai nazisti"

Circa 9000 commenti prodotti dalla furia no vax hanno intasato il profilo Facebook del direttore del 118 Alberto Peratoner e sono finiti sul tavolo della Digos giuliana che ha messo nel mirino la capillare organizzazione dell’attacco. “Il vostro dovere di sindacati è di difendere i diritti dei lavoratori mentre vi unite ai nazisti che li stanno calpestando”, “repressione, minacce, censura e sanzioni sono alcuni dei mezzi della nuova dittatura nazi-sanitaria” e “Norimberga vi aspetta” rappresentano solamente alcuni dei commenti apparsi sotto a post dove il segretario dell’Associazione Anestesisti e Rianimatori del Fvg aveva condiviso un comunicato della stessa sigla sindacale.

“Sono sconcertato da questo attacco immotivato – ha dichiarato Peratoner a TriestePrima – e che risulta essere preoccupante per la violenza e, soprattutto, per l’organizzazione con cui è stato messo in atto”. Il vertice del 118 si è quindi rivolto alla Digos che è entrata in possesso dei post. Peratoner fa sapere che si sta valutando se ci sono gli estremi per adire a vie legali. “La nostra campagna di sensibilizzazione sul tema dei vaccini va avanti, non ci faremo intimorire”.