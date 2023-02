Tuffi, Noemi Batki annuncia il ritiro a 35 anni

La tuffatrice Noemi Batki lascia il mondo dell'agonismo a 35 anni. Lo ha annunciato la stessa campionessa di tuffi sui social. "Dopo quasi 30 anni di vita dedicati a questo meraviglioso sport, è venuto il momento di voltare pagina!", scrive Batki. "È stata una vita intensa, densa, piena, in cui non mi pento di nulla - aggiunge -, tutto ha avuto un senso per farmi diventare ciò che sono oggi".

Noemi Batki, nata a Budapest, si è poi trasferita in Italia, prima a Belluno e poi a Trieste, dove è stata tesserata con la Triestina Nuoto. Ha vinto due titoli europei, quattro argenti e tre bronzi e ha partecipato a quattro Olimpiadi. Si tratta di una scelta meditata: la decisione risale infatti agli Assoluti di Bolzano dell'estate scorsa, quando aveva annunciato che sarebbero stati la sua ultima gara.