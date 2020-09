Alla guida di una macchina a noleggio senza patente italiana: multato 34enne

Questa mattina, verso le 6, la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per alcune violazioni al codice della strada un cittadino afghano del 1986. Un equipaggio della Squadra Volante lo ha controllato in via del Ghirlandaio mentre si trovava alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente italiana perché mai conseguita. A bordo un suo coetaneo pakistano. Il mezzo, di proprietà di una ditta di autonoleggio (il nome della ditta non è stato reso noto ndr), è stato sottoposto a fermo amministrativo.

