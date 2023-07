Nuovo anno scolastico, il Comune "a caccia" di "nonni paletta"

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha annunciato l'intenzione di raccogliere le adesioni per il servizio di vigilanza davanti alle scuole elementari per l'anno scolastico 2023/2024. Il servizio sarà affidato a cittadini ultracinquantenni che risiedono nel Comune di Trieste da almeno cinque anni.

Per la verifica della situazione economica e la conseguente predisposizione della graduatoria, sul modulo della domanda potrà essere indicato il valore e gli estremi dell’attestazione ISEE in corso di validità. In caso di mancata indicazione del valore ISEE in corso di validità, la domanda sarà accettata ma il valore mancante verrà considerato come valore massimo ai fini della graduatoria. Per quanto riguarda i requisiti psicofisici, gli interessati dovranno essere in possesso della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), oppure presentare un certificato medico di idoneità fisica e psichica che attesti il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della patente di guida ordinaria.

Le domande

Le domande dovranno essere compilate sul modello scaricabile dal Servizio vigilanza scuola (Nonni Vigili) - Comune di Trieste e e potranno essere consegnate, corredate da una fotocopia di un documento d'identità, presso la Caserma San Sabastiano o presso l'Ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste. In alternativa, sarà possibile l'invio tramite PEC all'indirizzo comune.trieste@cert.gov.fvg.it. I modelli di domanda già stampati saranno disponibili anche presso la Caserma San Sebastiano di via Revoltella 35. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dal 25 luglio 2023 al 16 agosto 2023. Dopo questa data, eventuali domande presentate in ritardo potranno essere comunque consegnate, ma verranno inserite in fondo alla graduatoria per la copertura di eventuali posti vacanti.

I requisiti

Possono presentare domanda i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune di Trieste da almeno 5 anni e che abbiano compiuto i cinquanta anni di età alla data del 16 agosto 2023. Per chi ha già prestato lo stesso servizio nello scorso anno scolastico, è sufficiente l'attuale residenza nel Comune di Trieste. Sono sempre esclusi coloro che svolgono attività lavorativa. Il Comune di Trieste sottolinea che l’accoglimento delle domande è subordinato all’approvazione dei provvedimenti autorizzatori del servizio in oggetto e della spesa ad esso correlata. Per informazioni sarà attivo il numero di telefono 040 675 7655 oppure 040 675 7652.