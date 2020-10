Cercasi "nonni paletta": prorogata al 6 novembre la domanda di adesione

Il Comune di Trieste informa che c'è ancora la possibilità di aderire al progetto di servizio vigilanza davanti alle scuole elementari (“nonni vigili”), entro il 6 novembre prossimo. L'invito è rivolto ai cittadini ultracinquantenni (che abbiano compiuto i 50 anni alla data del 7 settembre 2020) e residenti nel Comune di Trieste da almeno 5 anni. Per chi ha già prestato lo stesso servizio nello scorso anno scolastico, è sufficiente l'attuale residenza nel Comune di Trieste. Potranno formulare istanza anche i titolari del “reddito di cittadinanza” purché ultracinquantenni. Sono sempre esclusi coloro che svolgono attività lavorativa.

Alla luce della situazione particolare legata allo stato di emergenza sanitaria, l'accoglimento delle domande e l'effettiva attivazione del servizio sarà subordinata a:

1. verifica degli effettivi orari e modalità di entrata e uscita degli alunni dalle scuole;

2. rigoroso rispetto delle misure nazionali e locali relative alla prevenzione e al contenimento dei rischi da contagio da COVID-19;

3. approvazione dei provvedimenti amministrativi che confermano la copertura della spesa collegata.

Per la verifica dei requisiti psico fisici gli interessati dovranno essere in possesso della patente di guida ordinaria (almeno di categoria A o B), oppure presentare un certificato medico di idoneità fisica e psichica che attesti il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno di categoria A o B). Per l'accertamento dell'idoneità al servizio sarà richiesto un certificato rilasciato dal medico di base e/o un medico di fiducia attestante la non controindicazione a prestare questo tipo di attività tenuto conto delle linee guida nazionali e regionali per i soggetti fragili in relazione ai rischi di contagio da Covid-19.

Dove trovare la domanda

Il modello della domanda di adesione si può trovare

• su https://www.comune.trieste.it/-/informazioni-_servizio_vigilanza_scuole_-nonni_vigili-

• presso la Caserma San Sebastiano (via Revoltella 35) o l'URP (via Procureria 2/a).

Modalità di consegna della domanda:

• Ufficio Accettazione Atti del Comune di Trieste (via Punta del Forno 2)

▪ da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

▪ lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 16;

• via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it;

• in entrambi i casi dovrà essere allegata una copia del documento di identità;

• non saranno accettate le domande presentate presso la Caserma San Sebastiano.

Il termine per presentare la domanda è venerdì 6 novembre. Per informazioni - fino al 6 novembre 2020 - è possibile chiamare lo 040.675.7655 da lunedì a venerdì con orario 10-12 e 14-16. Eventuali domande presentate con le stesse modalità ma in ritardo - dopo il 06.11.2020 -, saranno accolte ma verranno inserite in fondo alla nuova graduatoria per la copertura di eventuali posti vacanti. Si fa infine presente che, essendo domande presentate successivamente al 7 settembre 2020 l'attestazione Isee non farà titolo per un'eventuale posizione in graduatoria ma si terrà conto esclusivamente della data e dell'ora di presentazione o dell'invio della domanda.