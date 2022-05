Primo maggio di scontri, i No Green Pass contro tutti: "Siamo lavoratori anche noi"

La versione del Coordinamento No Green Pass sugli scontri del Primo maggio è completamente diversa rispetto alla "narrazione distorta" che è stata riportata e due giorni dopo torna a prendere di mira le istituzioni intervenute durante la giornata. "Non si tratta di fantomatici "no green pass" o "no vax" che bloccano un corteo dei lavoratori - questo uno dei tanti punti sottolineati nella nota - quanto di rappresentanti di sindacati confederali che bloccano la partecipazione dei lavoratori al corteo e a raggiungere la base del palco. È una differenza sostanziale".

Nessuna barricata

Per i vertici "non vi è stato alcun tentativo di barricata, bensì un tentativo di partecipazione al corteo come lavoratrici e lavoratori". Tutto sarebbe partito da quelle che vengono definite "provocazioni" e che trovano nella Cgil (e soprattutto nel segretario Michele Piga) il sindacato che avrebbe intimato ai No Green Pass di andarsene. Secondo un'altra ricostruzione, l'obiettivo sarebbe stato quello di conquistare la testa del corteo, un po' come era avvenuto tra portuali e Coordinamento, in occasione del lunghissimo corteo dell'11 ottobre scorso. "Dopo essere partiti per uscire dall'impasse - così Detoni e compagni -, li abbiamo aspettati, e lì hanno chiesto l'intervento della polizia per chiuderci in un angolo e poter passare".

Gli scontri e la spiegazione

E' qui che avvengono le cariche e gli scontri. Dopo il passaggio della Triplice, i No Green Pass si infilano nel corteo. Nella lista di puntualizzazioni inviata agli organi di informazione, il Coordinamento afferma di essere composto da "lavoratrici e lavoratori contro ricatti, discriminazioni e guerra". In prima linea contro la gestione della pandemia, la digitalizzazione, le politiche di privatizzazione del governo Draghi, la guerra e la ridistribuzione della ricchezza, così si legge nella nota pubblicata su Telegram, il Coordinamento chiede di smetterla con la categorizzazione del movimento a steegua di semplici no vax. "E' un'etichetta ed un'ideologia che crediamo non esista e che sicuramente non ci appartiene, in ogni caso saremmo per la libertà di scelta rispetto al vaccino covid ma la nostra lotta è stata focalizzata su tutti i temi sopra esposti".

La raccolta fondi per le spese legali

La richiesta di pubblicazione del comunicato (che ad onor del vero TriestePrima non ha mai ricevuto, contrariamente a quanto espresso dal Coordinamento) arriva nella giornata mondiale per la libertà di stampa. "La narrazione che riportate - conclude la nota -, essendo parziale, risulta distorta ed erronea. Non dando spazio a quanto scriviamo (o scrive il CLPT ed altri) state inoltre di fatto censurando la componente popolare e sociale di quella piazza, che per tale ragione acquisisce un'avversione sempre più ostile nei vostri confronti". Dall'inizio del corteo fino all'arrivo in piazza Unità la Digos ha identificato 20 appartenenti al movimento, molti dei quali già segnalati nelle manifestazioni autunnali. Almeno due manifestanti rischiano l'ennesima denuncia. Alla fine del corteo, sotto i portici, il Coordinamento ha portato avanti una raccolta fondi per le spese legali.