Si sentono male e chiamano il 118: due interventi e cinque intossicati nella notte

TRIESTE - Cinque persone intossicate dal monossido di carbonio in due episodi avvenuti entrambi la scorsa notte. In tutti e due i casi si sospetta un guasto alla stufa a legna. Nel primo caso, a sentirsi male sono stati i quattro componenti di una famiglia in una casa cantoniera in zona via Carnaro. Il padre e la madre, con due figlie di 10 e 4 anni, hanno iniziato ad accusare cefalea, nausea, vomito, e in un caso perdita di coscienza. Dopo l'intervento del 118, allertato dalla centrale operativa Sores di Palmanova, sono stati tutti portati con due ambulanze all'ospedale di Cattinara, in codice verde.

In un altro caso, in un'abitazione di un rione periferico, una persona si è sentita male in casa. Anche in questo episodio si ipotizza il malfunzionamento della stufa. Quando i sanitari sono entrati in casa, i dispositivi di rilevazione del gas indossati dai soccorritori si sono attivati, segnalando la presenza nell'ambiente di monossido di carbonio. Anche in questo caso la persona è stata portata in ospedale in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco.