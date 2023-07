Gli promette una notte d'amore e poi lo rapina: 40enne arrestata sette anni dopo

TRIESTE - Una donna romena di 40 anni è stata rintracciata e arrestata dai Carabinieri: era ricercata per un mandato di cattura della Procura di Venezia per una rapina commessa in provincia di Vicenza nel 2016. L'arresto è avvenuto qualche giorno fa a opera dei Carabinieri di Aurisina. All'epoca dei fatti, la donna aveva attirato un uomo nel suo condominio, dopo avergli promesso una notte d'amore. In ascensore lo aveva poi rapinato con l'aiuto di un complice. A seguito della denuncia, era partito un processo che si è concluso con una condanna, anche se ormai la coppia si era dileguata. La 40enne è stata rintracciata su un autobus di linea. Dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione.