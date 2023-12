Tentato furto ai mercatini e lite tra ubriachi: notte movimentata per le guardie giurate

TRIESTE - Un tentato furto ai mercatini di natale e una violenta lite tra persone in stato di ebbrezza: è successo nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nel centro cittadino. Una notte movimentata per le guardie giurate della STSeC in servizio di pattuglia notturna che, intorno alle 02.30, si sono accorte del tentativo di furto in uno stand in piazza Sant'Antonio da parte di due soggetti ignoti. I due presunti ladri si sono dati alla fuga, lanciando parte della refurtiva, per lo più indumenti, contro un addetto alla sicurezza. Dopo un giro di ispezione della zona con l’ausilio di una seconda pattuglia STSeC, è stata ritrovata la parte mancante degli indumenti rubati, ed è stata riconsegnata al proprietario. Le guardie hanno poi fornito alla polizia, intervenuta in loco, nua dettagliata descrizione dei due. Non si sono registrati danni a persone o a cose.

Proseguendo la notte, intorno alle 04.30 in P.zza Hortis, due persone in stato di forte alterazione alcolica sono venuti brutalmente alle mani. Una pattuglia notturna delle guardie giurate, in loco per un’ispezione alle attività commerciali della zona, ha così tentato di sedare la lite e ha allertato la polizia di Stato che ha messo in sicurezza la zona. I due sono stati calmati e identificati.