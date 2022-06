Animazione, musica, sport: torna la Notte dei Saldi

Torna la Notte dei Saldi sabato 2 luglio, con negozi aperti fino alle 24 e il centro chiuso alle auto, in un'edizione potenziata rispetto agli anni scorsi, con animazione per bambini, musica ed eventi sportivi. Quella che ogni anno viene attesa come una "boccata d'ossigeno" per i commercianti è quest'anno particolarmente attesa, visto che l'aumento delle bollette ha avuto ripercussioni anche sul comparto dell'abbigliamento. L'evento è stato presentato stamattina in municipio dal vicesindaco e assessore alle Attività economiche Serena Tonel, di Alberto Giorgi per la Confcommercio Trieste, di Federica Suban per la FIPE, di Arianna De Luca per la Trieste Trasporti e di Jessica Stoka per l'Ures Sdgz.

Animazione

?Quest'anno - ha dichiarato l'assessore Tonel - a livello sperimentale si è voluto proporre qualcosa di nuovo, con la speranza di riproporlo più strutturato e potenziato nei prossimi anni mi riferisco all'animazione per i bambini con la creazione di alcuni poli di animazione nelle zone del centro: in piazza Ponterosso, piazza Goldoni, viale XX Settembre e piazza Cavana?.

Altre novità

Tra le iniziative in programma la presenza della Società Ginnastica Triestina in piazza Sant'Antonio che proporrà dimostrazioni delle varie discipline sportive, Radio Punto Zero in corso Italia, in occasione della conquista della serie A2 della squadra femminile di basket Futurosa, installerà un canestro per una gara di tiro e sarà possibile fotografarsi davanti ad un grande e suggestivo poster di un luogo simbolo della città. Previsto anche il Flashmob a cura del Coro Amici per caso del maestro Alex Vincenti che si esibirà nelle piazze principali del centro. Sarà permesso agli esercizi commerciali durante questa serata di ampliare il proprio spazio espositivo per la creazione di eventi e la deroga ai livelli acustici, dando anche la possibilità di svolgere iniziative di animazione e intrattenimento musicale fino a mezzanotte.

Park & bus

Sarà attiva anche la promozione messa a punto con Trieste Trasporti ?Park&Bus? che dalle 15 alle 21 metterà in vendita, al prezzo scontato di un euro, nei parcheggi di Opicina (quadrivio,) Barcola (Bovedo), piazzale delle Puglie e Villa Ferdinandeo uno speciale biglietto valido su tutta la rete dal momento della convalida fino a fine servizio per raggiungere il centro città.

Aumento costi e crisi del settore

Il vicepresidente provinciale di Federmoda/Confcommercio Alberto Giorgi, ha poi parlato di una "domanda scarsamente dinamica" nel comparto abbigliamento, calzature e pelletterie, e ha citato dati Istat secondo i quali "i tagli maggiori al budget, operati dal 62,4% degli italiani, hanno riguardato proprio il nostro settore sul quale peraltro grava anch?esso, sia pure in misura meno marcata rispetto ad altri, il rincaro energetico. A questo riguardo - ha fatto notare ancora Giorgi - basti pensare che solo nel mese di aprile, il costo delle forniture elettriche sia aumentato, in base ad un?indagine dell? Osservatorio Energia di Confcommercio, fra il 50 e l?80%".

Viabilità

Per quando riguarda le disposizioni viarie, da segnalare che, dalle ore 15.00 di sabato 2 luglio, fino alle ore 01,00 di domenica 3 luglio e comunque fino al termine delle necessità, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione nei seguenti tratti viari: corso Italia (ambo i lati); via Imbriani, (ambo i lati); via San Lazzaro, tratto compreso tra l?inizio dell?Area Pedonale e l?intersezione con la via Valdirivo (ambo i lati); via Della Zonta, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Nicolò Paganini e l?intersezione con via Di Torre Bianca (ambo i lati); via Armando Diaz, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Del Mercato Vecchio e l?intersezione con via Dell?Annunziata (ambo i lati); via Cadorna, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Venezian e l?intersezione con via Del Mercato Vecchio (ambo i lati); via Di Cavana, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Venezian e l?intersezione con via Della Madonna Del Mare (ambo i lati); via Della Madonna del Mare, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Di Cavana e l?intersezione con via Del Bastione (ambo i lati); Dalle ore 19.00 di sabato all?una di domenica 3.7.22 e comunque fino al termine delle necessità sarà inoltre vigente il divieto di transito per tutti i veicoli in via Del Canale Piccolo; piazza Della Borsa; corso Italia: via Diaz, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Del Mercato Vecchio e l?intersezione con via Dell?Annunziata; via Cadorna, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Venezian el?intersezione con via Del Mercato Vecchio: via Di Cavana, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Venezian e l?intersezione con via Della Madonna Del Mare; via Madonna Del Mare, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Di Cavana e l?intersezione con via Del Bastione; via San Lazzaro, nel tratto compreso tra l?inizio dell?Area Pedonale e l?intersezione con via Valdirivo; via Della Zonta, nel tratto compreso tra l?intersezione con via Nicolò Paganini e l?intersezione con via Di Torre Bianca; via Venezian, nel tratto della semicarreggiata con direzione di marcia da via Diaz a via Di Cavana.

Scarica la mappa degli eventi