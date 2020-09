In nove evadono dalla quarantena fiduciaria: denunciati

Ancora allontanamenti dalla quarantena fiduciaria da parte di alcuni migranti. Sono stati denunciati, in particolare, 9 cittadini stranieri dal personale della Squadra Volante della Questura perchè allontanatisi da strutture presso le quali erano in isolamento fiduciario. Si tratta di maggiorenni, maschi; quattro iracheni, quattro afghani e un pakistano. Due afghani si sono allontanati dall'hotel Transilvania a Fernetti e tutti gli altri dall'ostello-campo scout di Campo Sacro a Prosecco. Nell'ambito dei controlli anti - Covid, ieri sono state controllate dalle forze dell'ordine 342 persone. Non ci sono state sanzioni per mancato rispetto delle norme.

