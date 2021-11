A novembre torna nelle librerie "Papà fa buseti col trapano" di Andrea Mitri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Un imbianchino che si scopre rockstar stanziale e attira gente da tutta Italia ai suoi concerti, una donna che predica santi inventati, avvistamenti marziani e teorie sulla complessità dei virus. Il tutto mentre all’Osteria del Cigno Nero il professor Giglio dissemina cupo pessimismo sul mondo a venire e l’ispettore Patellaro indaga su di una serie di strani incendi in città. Con un tono ironico e leggero l’autore costruisce un’atmosfera che riporta ad anni che ultimamente vengono ricordati solo per il piombo che hanno disseminato piuttosto che per la leggera follia che li ha attraversati. Il libro uscirà in e book il 3 novembre e sarà prenotabile nella versione cartacea in libreria e on line a partire dal giorno 8 dello stesso mese.