Tecnologia, moda e tempo libero: ecco tutte le novità di Città Fiera

L’estate con i suoi colori, ci riporta delle sensazioni positive, ed i motivi per tornare a far visita alle gallerie dello shopping di Città Fiera non mancano. Negli ultimi mesi sono tante infatti le novità che sono arrivate per la tecnologia, la moda e il tempo libero. Dopo l’arrivo di Xiaomi con il suo MISTORE, a giugno è arrivata la nuova stella di Euronics Bruno, nata dall’esperienza di oltre 80 anni nella tecnologia e nell’innovazione, una delle migliori realtà italiane per l’elettronica. Per chi ama venire a Città Fiera per le nuove tendenze due importanti realtà sono tornate rinnovate e ancora più belle: Terranova e Calliope. Non può assolutamente mancare una visita per scoprire le nuove collezioni.

Con l’estate potremo inoltre di nuovo godere del grande cinema con la riapertura del Cine Città Fiera e per completare la serata non può mancare una pausa in uno degli oltre trenta ristoranti, rappresentazione dei migliori gusti dal mondo. Novità dell’estate l’apertura del Thai Restaurant, unico ristorante tailandese in tutta la regione, per chi ama i gusti decisi una nuova apertura tutta da scoprire è il ristorante messicano Guacamole y Tequila, tra le novità non possiamo dimenticare Poke Scuse con sue gustosissime bowl. Per la formazione novità è Academia del Gusto FVG, un luogo di conoscenza, di incontro e di crescita che saprà raccontare il territorio italiano e friulano, ma non solo, attraverso i suoi prodotti e le sapienti mani degli chef e degli esperti del gusto con corsi professionali dedicati a professionisti ed amatori. Tante novità in spazi ampi e sanificati, Città Fiera con i suoi 1700 operatori ti aspetta per tornare a sorridere insieme.