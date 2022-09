Nubifragio a Trieste: traffico in tilt, treni in ritardo, ospedale Maggiore e Regione allagati (FOTO)

Il maltempo si riversa su tutta la regione, in particolare a Trieste, Monfalcone e Grado. Sono in tutto 90 (dato aggiornato alle 13 del pomeriggio) gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Fvg, ma il numero è destinato a salire e non di poco, come confermano gli stessi operatori. Tra le tipogie di intervento troviamo ascensori bloccati, danni d'acqua, alberi caduti o pericolanti.

Allagamenti anche nell'ospedale Maggiore e nel palazzo della Regione. Molte strade del centro triestino sono "sommerse" e il vento ha rovesciato diversi mezzi a due ruote in sosta. Pesanti i disagi al traffico, in particolare in viale Miramare, dove numerosi mezzi pesanti sono incolonnati per un accumulo di acqua nella zona sottostante il ponte della ferrovia. Sospeso anche il traffico marittimo.

Dalle 12:30 il traffico ferroviario risente di pesanti ritardi, fino a circa novanta minuti, dovuti a problemi infrastrutturali causati dalla pioggia nei pressi della stazione di Bivio d'Aurisina. Molti triestini hanno dovuto ricorrere agli stivali di gomma per il livello dell'acqua che, in alcuni punti come nell'area intorno a piazza Unità, raggiunge livelli piuttosto alti. In Strada del Friuli un masso è precipitato sulla carreggiata, non causando per fortuna feriti, proprio nel punto dove, nelle scorse settimane, c'è stato l'ennesimo cedimento. L'area era già soggetta a senso unico alternato e la circolazione non è stata interrotta.