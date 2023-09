Tre denunce per detenzione di droga e più controlli a Barcola: il report di agosto della Polizia locale

TRIESTE - Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale nel mese di agosto ha comminato 20 sanzioni e 10 denunce. Sono otto le sanzioni ricondotte al Regolamento di Polizia Urbana: cinque per mendicità, di cui quattro con allontanamento (piazza Hortis, largo Roiano, largo Barriera), e tre per bivacco nelle zone di via Battisti, via del Teatro Romano e via Canal Piccolo, con allontanamento. Una sanzione è stata comminata in piazza Garibaldi per ubriachezza, mentre a Barcola sono state comminate due sanzioni per cane senza guinzaglio, una sanzione al Regolamento rifiuti per minzione, con allontanamento, tre per vendita ambulante abusiva e una persona è sanzionata perchè beveva alcolici e fumava in area giochi dei bambini. Quattro invece le sanzioni al Regolamento arti e mestieri in piazza della Borsa, via Ponchielli, piazza Hortis. Nel mese di agosto la Polizia Locale ha inoltre denunciato una persona per resistenza a pubblico ufficiale, una per oltraggio a pubblico ufficiale, una per lesioni personali colpose e tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti con sequestro (una uso spaccio). Infine, tre persone sono state denunciate per invasione di terreni o fabbricati in porto Vecchio, di cui si riporta un caso di denuncia per inosservanza norme stranieri per ingresso e soggiorno e una persona è stata denunciata per porto abusivo di armi, con sequestro.

“Sono state le tantissime richieste di residenti e bagnanti della riviera barcolana, che ci hanno spinto a concentrare, questa estate, molte energie nel controllo del territorio di quella parte di città cosi amata e frequentata sia dalla cittadinanza che dai tanti turisti che soggiornano a Trieste - ha commentato l'Assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina de Gavardo-. Era fondamentale dare un messaggio di presenza. I numeri degli interventi e la soddisfazione dimostrata dai cittadini sono una prova del buon lavoro fatto”.