Nue 112: record di chiamate nel 2022, la metà non erano emergenze

Nel 2022 sono state oltre 640mila le chiamate al Nue 112, il dato più alto mai registrato dal 2017, quando il servizio è entrato in funzione. Le chiamate, dal Friuli Venezia Giulia e da fuori regione sono state di non emergenza per il 44,38 per cento, quasi la metà. Il picco di chiamate è stato raggiunto lo scorso sei agosto, in concomitanza con gli incendi del Carso (oltre 3mila chiamate). Le emergenze in mare sono state 125, 74.802 le chiamate transitate verso l’Arma dei Carabinieri, 54.916 quelle verso la Polizia di Stato; 193.858 per soccorso sanitario (Sores), 33.482 per soccorso tecnico urgente. Il tempo medio di risposta degli operatori del Servizio, secondo quanto comunicato dalla centrale stessa in occasione di un open day, è sempre stato compreso tra i 3,6 secondi e gli 8,0 secondi.

Questi, i numeri degli anni scorsi: 500.424 chiamate nel 2017 (a partire da aprile), 615.712 nel 2018, 626.274 nel 2019, 638.188 nel 2020, 596.378 nel 2021 e 643.352 nel 2022. I picchi si sono registrati nei mesi estivi per quanto riguarda il 2017, il 2018 e il 2019, a inizio anno nel 2020 (che ha registrato un picco anche in estate e nel sopraggiungere dell'inverno), e nel 2021 e nel 2022 i picchi sono sempre stati registrati in estate o a fine estate.

Nel corso del 2022 le chiamate gestite con il traduttore sono state 3.267, una media di nove al giorno. Il tempo medio di risposta degli operatori del Servizio, secondo quanto comunicato dalla centrale stessa, è sempre stato compreso tra i 3,6 secondi e gli 8,0 secondi. Durante il gennaio del 2023 il servizio Nue Fvg ha registrato 52.329 chiamate, anche in questo caso la metà erano di non emergenza.