Nue 112, sindacati dei vigili del fuoco e dei sanitari: "Più informazioni tra le sale operative"

TRIESTE - Questione legata alle criticità del numero unico di emergenza del Fvg. Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, e Fials Sanitari sottolineano "le difficoltà e criticità in cui versa il sistema di emergenza urgenza nella Regione Friuli Venezia Giulia. Vigili del fuoco e sanitari - affermano il segretario regionale di Conapo Damjan Nacini e quello provinciale di Fials sanitari, Fabio Pototschnig - si trovano ad operare con sempre minor coesione e sinergia a causa di un sistema, il Nue 112, che così come concepito non mette i lavoratori nelle giuste condizioni di compiere al meglio il proprio servizio con il rischio di compromettere la risposta alle richieste di soccorso da parte dei cittadini". Le due sigle sindacali ripropongono la proposta congiunta avanzata a fine luglio 2021, dove si proponeva in estrema sintesi di introdurre un sistema di chiamata a tre (trifonia) che metta in comunicazioni nel medesimo momento il richiedente soccorso, il personale sanitario e i vigili del fuoco, in maniera tale che si possa valutare con maggiore completezza lo scenario, sia dal punto di vista sanitario che da quello tecnico. Attualmente infatti le chiamate giungono ad uno solo di questi enti mentre l’altro deve rimanere in attesa di notizie. La proposta si prefigge quindi l’obiettivo di dare una soluzione funzionale, immediatamente applicabile ed a costo zero per l’amministrazione regionale. Nacini e Pototschnig hanno ricordato che "Il 12 settembre 2022, Maurizio Andreatti, direttore sanitario Arcs, aveva risposto alle nostre richieste confermando che la proposta era stata presa in considerazione. Chiediamo quindi a Laura Regattini, nuovo direttore Arcs, a che punto sia il progetto e la sperimentazione di questo importante obiettivo, a distanza di tre anni".