Trieste di nuovo sott'acqua, nuova allerta meteo

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo per l'acqua alta, in vigore dalle 6 di domani, 23 novembre, alle 12 di giovedì, 24 novembre. Nella notte e nelle prime ore del mattino sarà probabile ancora vento da nord-est inizialmente sostenuto in quota e sulla costa, ma che sarà poi in decisa attenuazione nel corso della mattinata. Sulla costa al mattino probabile acqua alta

Situazione attuale

Transito di una veloce saccatura atlantica che dà origine a un profondo minimo depressionario sull'Alto Adriatico, che favorisce l'afflusso di correnti molto umide da sud-est in quota, da est-nordest al suolo.