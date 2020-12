Nuova allerta meteo: in arrivo vento, pioggia e acqua alta

Dopo il maltempo di ieri, scatta una nuova un'allerta meteo di colore giallo dalle 18 di domani, venerdì 4 dicembre, alle 23 di domenica.

Situazione attuale

Nel fine settimana, una vasta depressione sul Mediterraneo occidentale convoglierà correntiintense e molto umide di origine africana verso le Alpi orientali. Domenica tale depressione sisposterà verso est favorendo probabilmente il passaggio di un fronte sulla regione.

Previsioni meteo

Venerdì 04 dicembre e sabato 05 dicembre: dal pomeriggio di venerdì precipitazioni moderate,dalla sera e per sabato precipitazioni intense o molto intense sulle zone montana e pedemontana,specie Alpi e Prealpi Carniche, più moderate e sporadiche su bassa pianura e costa. Possibili temporali. Quota neve inizialmente intorno ai 500-700 m, in rialzo nella notte.Sabato in giornata quota neve a 1800 m sulle Prealpi, 1500 m circa sulle Alpi. Soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti meridionali forti in quota.Domenica 06 dicembre: di notte e di mattina precipitazioni molto intense su Alpi e Prealpi Carnichecon quota neve oltre i 1500-1800 m; soffieranno Scirocco sostenuto sulla costa e venti forti da sudin quota. In giornata rovesci e temporali con piogge intense potranno interessare anche il restodella regione, con quota neve in calo a 1000-1200 m e forti raffiche di vento da sud. In seratafenomeni in esaurimento.