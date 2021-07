Nuova allerta meteo: in arrivo forti temporali nel pomeriggio

In arrivo forti temporali secondo l'allerta meteo gialla appena diramata dalla Protezione Civile del Fvg.

Situazione attuale

Una depressione proveniente dalla Francia si sposta verso il Nord Italia e dal pomeriggio interesserà anche il Triveneto, determinando l'afflusso di correnti mediterranee umide e instabili, inizialmente sui monti e zone occidentali della regione. In serata, col passaggio del fronte associato alla depressione, l'instabilità sarà più diffusa per poi attenuarsi nel corso della notte.

Previsioni meteo

Martedì 13 luglio: nel pomeriggio sono possibili temporali con piogge anche intense, più probabili sulla zona montana e in genere a ovest, meno sulle altre zone; sulla costa soffierà Scirocco moderato, sui monti vento sostenuto da sud specie in quota. Dal tardo pomeriggio e fino a tarda sera temporali più diffusi, specie sui monti e su alcune zone della pianura, meno frequenti sulla costa orientale. Per tutto il periodo, dal pomeriggio e fino alla notte, qualche temporale potrà essere forte. Nel corso della notte probabilmente le piogge e i temporali saranno progressivamente meno frequenti e meno intensi.