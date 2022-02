Arriva la app triestina per prenotare il taxi, la nuova "ancora di salvezza" nelle ore di punta

Nasce la nuova app per la prenotazione dei taxi a Trieste, "Fatta dai tassisti triestini per i triestini", come spiegato oggi in conferenza stampa dal presidente di Radio Taxi Trieste Antonio Chersi. La nuova app (scaricabile qui) si aggiunge al tradizionale centralino, che, ha spiegato Chersi, "continuerà ad essere il cuore del sistema, e ha di recente visto l'assunzione di una nuova centralinista. Nelle ore di punta, quando sarà più difficoltoso prendere la linea, la app permetterà di prenotare il mezzo sciegliendo altezza e modello, pagando con carta di credito, e con opzioni per clienti convenzionati. Il nome dell'applicazione è Taxi Trieste 307730, per ricordare ai cittadini che abbiamo questo numero da quasi 50 anni".

Presente anche il sindaco Dipiazza, che ha aperto alla possibilità di "istituire una fermata anche in via Flavio Gioia, che è in capo alle Ferrovie dello Stato, ma vedremo di raggiungere un accordo, così da avere i taxi disponibili da ambo i lati della stazione. Grazie per questi 50 anni di buon servizio ai cittadini".