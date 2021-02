Nuova area fitness ad Altura: approvato il progetto da 50mila euro

Sorgerà nel giardino Falcone e Borsellino. Ripristinata anche la staccionata per i bambini nel giardino di via Boccaccio a Roiano dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi

Nuova area fitness in arrivo nel rione di Altura, lo dichiara l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi su Facebook: "Ieri abbiamo approvato in Giunta il progetto da 50 mila euro per la realizzazione di un’area fitness bel giardino Falcone Borsellino di Altura con attrezzi anche per portatori di disabilità e bambini. La delibera autorizza a partecipare al bando promosso da Anci e Sport Salute Spa per l’acquisto di attrezzature fitness nei parchi".

Sempre nell'ambito dei giardini pubblici il Comune informa che nel giardino Leonor Fini di via Boccaccio è stata ripristinata la staccionata dei bambini dopo i recenti atti di vandalismo nell'area giochi. Il Servizio Strade e Verde Pubblico del Comune ha subito provveduto (il giorno 11 febbraio) con ditta in appalto a ripristinare i manufatti disfatti dai vandali in modo da riaprire prima possibile l'area gioco molto utilizzata anche nel periodo invernale non solo dai bambini della zona.