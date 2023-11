Mareggiata: il mare scava una “caverna” sotto viale Miramare

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Viale Miramare e Costiera riaperti. Rimane chiuso al traffico il tratto che va dal Bivio al parco di Miramare.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - In Viale Miramare dopo il Bivio, 50 metri dopo l’hotel Miramare e per un tratto di oltre 50 metri, la mareggiata notturna ha scavato un'ampia cavità sotto la carreggiata. Il tratto di strada è ora pericolante ed è stato transennato. Lo conferma l'assessore Michele Babuder, presente sul posto insieme aii Vigili del Fuoco, AcegasApsAmga, protezione civile e polizia locale. L'assessore specifica anche che non si sono registrati danni ai sottoservizi, a differenza di quanto sembrava a una prima valutazione.

Criticità nel comune di Duino Aurisina. Oltre alle barche affondate nel porticciolo di Sistiana, il mare ha devastato anche la sede della Società nautica Pietas Julia. Danni anche al Villaggio del Pescatore, dove sono caduti alcuni alberi.

TRIESTE - Una nuova mareggiata, annunciata dall'allerta arancione, si è abbattuta nella notte su Barcola e sulla zona costiera: chiusi di nuovo Viale Miramare da via Boveto al Bivio e la strada Costiera, esclusi frontisti e trasporto pubblico. Al momento (ore 10:30), il mare è relativamente calmo ma nella notte alcuni detriti sono stati trasportati sulla carreggiata, motivo per cui ne è stata disposta la chiusura, anche in vista di possibili peggioramenti delle condizioni meteo. Questa notte il mare ha continuato a sferzare la costa e in alcuni casi i cedimenti del terreno sul lungomare sono ancora più profondi. Particolarmente colpita la pineta, dove un'ulteriore erosione del terreno ha portato alla luce le radici dei pini più vicini alla scogliera. In alcuni punti gia danneggiati dalla precedente mareggiata il rivestimento di cemento sotto i sampietrini è stato ulteriormente infranto. Abbassato ulteriormente, e di molto, il livello della scogliera, soprattutto nel tratto dal California al Bivio di Miramare.

AcegasApsAmga ha ripristinato buona parte dell'illuminazione rimasta danneggiata per l'allagamento dei pozzetti.

Criticità anche a Sistiana nel porticciolo, dove alcune barche sono affondate. Intanto a Muggia l'acqua alta ha iniziato a salire da questa notte e la zona del Mandracchio è tuttora chiusa. Interdetta anche ai pedoni strada per il Lazzaretto. Allagamenti durante la notte anche a Grado, ma la situazione si è normalizzata in mattinata. Notizia in aggiornamento.