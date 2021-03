Nuova rotatoria in via Brigata Casale: al via i lavori da 460 mila euro

Al via i lavori da 460 mila euro per la realizzazione della nuova rotatoria in via Brigata Casale - Campanelle-monte Sernio. Lavori iniziati ufficialmente oggi (mercoledì 17 marzo), con la consegna del cantiere da parte del Comune di Trieste all’Impresa Mari & Mazzaroli. Si tratta di un incrocio particolarmente critico e pericoloso, spesso teatro di frequenti incidenti automobilistici. Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti il sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, il consigliere circoscrizionale Corrado Tremul, il direttore del Servizio Strade e Verbe pubblico Andrea de Walderstein, il progettista e direttore dei lavori Fabio Zlatich e il direttore tecnico della Mari & Mazzaroli Gianluca Nave.

Un investimento per la sicurezza

“Con un investimento di oltre 460 mila euro -ha spiegato l’assessore Elisa Lodi - andiamo a realizzare la nuova rotatoria tra le via Brigata Casale, delle Campanelle e monte Sernio. Un intervento molto atteso, che si prevede di poter concludere in 5 mesi e che consentirà di garantire la sicurezza su un incrocio particolarmente pericoloso e più volte al centro di incidenti stradali”. “ L a realizzazione d ella rotatoria lungo via Brigata Casale - ha ribadito Lodi - miglior erà la percorrenza della stessa trafficata via e farà ridurre la velocità dei veicoli, garantendo anche ai residenti una migliore sicurezza per l'accesso alle vie laterali e prevedendo un migliore attraversamento della carreggiata ai pedoni”.

Nel dettaglio

La nuova rotatoria avrà raggio interno di 6 metri e raggio esterno di 15 metri, mentre l a car r eggiata in rotatoria, divisa in due corsie, avrà larghezza di 7 metri . L’aiuola interna sarà arredata a verde e a ridosso dell’aiuola sarà posizionato un anello carrabile e valicabile in cubetti di porfido cementati co cordonata esterna a raso e cordonata interna capace di contenere la zona verde dell’aiuola. Nel corso d ell’intervento sono previsti anche lavori ai sottoservizi, con AcegasApsAmga che provvederà anche alla sistemazione della linea dell’acquedotto e della rete dell’energia e dell’illuminazione pubblica.

“ Si tratta di un intervento necessario e utile a garantire la sicurezza nella zona -ha aggiunto il sindaco Roberto Dipiazza – che s’inserisce nel più generale piano di manutenzione delle strade e vie cittadine che stiamo portando avanti, per garantire soluzioni adeguate, funzionali e sicure. In questi mesi sono stati avviate e sono in corso opere di manutenzione stradale per oltre 3 milioni di euro che riguardano sia il centro che le zone periferiche”.

Un primo lotto, del valore di 370 mila euro, ha visto interventi di manutenzione e risanamento delle carreggiate di via Battisti e di tratti delle vie Coroneo e Cicerone e a seguire di un tratto di via Flavia, delle Rive difronte a piazza Unità e di via Soncini. Un secondo lotto, per un milione di euro, ha riguardato risanamenti stradali della zona nord della città, in particolare via Fabio Severo, via Cantù, via del Ronco, strada per Longera, strada di Guardiella, via Verga, piazzale Canestrini, via Weiss e Opicina (tratti vie Papaveri e Salici, vie San Mauro, San Isidoro, Volpi, Pineta e Campo Romano). Un terzo lotto, del valore di un milione di euro, consentirà di migliorare la pavimentazione e la sicurezza stradale a Borgo San Sergio (vie fratelli Reiss Romoli, Maovaz e Curiel) a Barriera Nuova (vie Galilei, Stoppani, Nobile, Volta, Zovenzoni, Rismondo, Polonio e Pierluigi da Palestrina) a Campi Elisi (vie Negrelli, Emo, Mamiani, di Calvola, Tonello) a Rozzol (vie Parin e San Pasquale) a San Giusto (via Segantini) a Valmaura (vie de Jenner, Cesca, Bersezio, Giacometti, della Liburnia) e a San Giovanni (salita di Vuardel e vie Boegan e Pagliericci). Altre piccole manutenzioni urgenti delle strade, per un valore di 200 mila euro, riguarda un quarto lotto e le vie Udine, Gregorutti, dei Fiordalisi, Zenatti, Felice Venezian e piazza Garibaldi. Un quinto lotto riguarda infine l’avvio dell’intervento odierno, con la realizzazione della nuova rotatoria di via Brigata Casale.

