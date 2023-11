Si torna a sciare in Fvg: due nuove piste sullo Zoncolan e i prezzi più bassi dell'arco alpino

TRIESTE - "Sciare in Fvg è bello e conveniente". Quasi uno slogan, coniato per l'occasione dal presidente Fedriga durante la conferenza stampa di presentazione della stagione sciistica 2023 - 2024, che inizierà l'8 dicembre (in alcuni stabilimenti il 2) e si concluderà il primo aprile del 2024 (fino al 14 a Sella Nevea). Tra le grandi novità annunciate per questa stagione, due nuove piste sullo Zoncolan, nuovi generatori di neve per un minor consumo e casse automatiche "eliminacode" per lo skipass. Il tutto, è stato dichiarato, "con i prezzi più bassi dell'arco alpino", un prezzo giornaliero di 44 euro al giorno mentre, ad esempio, a Pramollo / Nassfeld il prezzo è di 62 euro e per il Dolomiti Superski 80. Per quanto rigurda le offerte, lo skipass sarà gratuito per i bambini nati dal 2017 al 2021, e per gli under 20 la tariffa sarà di 10 euro al giorno (2005 - 2016 compresi). Tariffe agevolate anche per i titolari di Cartaneve famiglia (-30 per cento), oltre che per residenti e studenti universitari.

L'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Bini ha poi illustrato i risultati della precedente stagione invernale, con 883mila primi ingressi, un +15,8 per cento rispetto alla già positiva stagione 2021/2022, e oltre 15 milioni di incasso. Per quanto riguarda la stagione estiva, si registra un +58 per cento rispetto al 2022. In 5 anni sono stati investiti dalla Regione per il turismo invernale 23,8 milioni di euro.

Tra le novità di quest'anno, come anticipato, due nuove piste rosse (nuova pista Laugiane e nuova variante Laugiane) sullo zoncolan a Ravascletto e integrazioni ai generatori di neve e un nuovo battipista, sempre per lo Zoncolan (nei prossimi due anni ce ne saranno altri sei in tutta la regione). Nuovi raccordi, inoltre, sulla pista da fondo Pian Mazzega a Piancavallo e il rifacimento di un tratto di innevamento sulla pista B a Tarvisio. Casse automatiche per eliminare le code si troveranno nei poli di Piancavallo, Ravascletto/Zoncolan , Tarvisio, Sella Nevea. Aumenta l'informazione telematica e non, con sette skimap interattive, bollettini invernali periodici e pannelli informativi. Si scierà anche in notturna a Forni di Sopra (martedì sera), Sella Nevea (venerdì sera), Piancavallo (mercoledì) e a Tarvisio (ogni venerdì sera da gennaio a marzo). Per finire, il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia arriva anche in quota, con un restyling degli infopoint e della segnaletica sulle piste per un'immagine coordinata in tutta la regione.

Non mancheranno gli eventi sulle piste: in Gennaio la Fiaccolata Lussari nel giorno di Capodanno e, sempre a Tarvisio, lo Snow Rugby, la Coppa Europa, le Gare Fis Tarvisio e il Gran Prix Italia. Si prosegue in febbraio con i Campionati italiani disabili relazionali, il Trofeo Biberon per i bambini e l'ormai noto Lussarissimo, in marzo i Campionati Italiani Ski Alp, i Campionati italiani aspiranti e la coppa del mondo di sci paralimpico, per finire in aprile con la 67° Scialpinistica Monte Canin.

"Abbiano messo in campo una politica molto aggressiva sui prezzi se paragonata agli altri poli sciistici - ha dichiarato a margine il presidente Massimiliano Fedriga -, e abbiamo ampliato il demanio sciabile, migliorando i servizi e il comfort di chi sceglie il Fvg. I numeri dell’anno scorso testimoniano che la nostra regione per il turismo invernale è una meta sempre più ambita, vogliamo potenziare questo percorso e crescere di anno in anno".