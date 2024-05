Una nuova specie di zecca sul Carso: la scoperta

TRIESTE - Può camminare sui sentieri ed inseguire uomini e animali, è piuttosto grande e si muove con una velocità paragonabile a quella di una formica: è la Zecca Marginata, una nuova specie individuata “in quantità abbastanza cospicua” sul Carso triestino dai ricercatori del Museo di storia naturale. La notizia è stata diffusa anche sul gruppo "Misteri e meraviglie del Carso" e ha suscitato svariate reazioni sui social. Una scoperta che “Non deve allarmare - specifica il curatore del Museo Nicola Bressi - sono zecche presenti da secoli nel Sud Italia nonchè nell’isola di Cherso, non è una specie alloctona. Bisogna solo stare attenti e controllarsi meglio, anche quando ci si ferma sulle zone secche e le pietraie, dove la classica zecca dura (o zecca dei boschi) non arriva”.

Le caratteristiche

Tra le differenze più evidenti rispetto alla specie a cui siamo abituati c’è infatti la tendenza a preferire le zone aperte e assolate, con erbe corte e pietre, ossia la tipica landa carsica. Mentre la zecca dei boschi si apposta sui fili d’erba, per lo più i doline e zone con erba alta e umidità, aspettando che l’animale o l’uomo arrivi nelle vicinanze per aggrapparvisi, questo aracnide cammina sui sentieri e sulle pietre, inseguendolo per alcuni metri. Trattandosi di esemplari più grandi e mobili sono anche molto più facili da vedere, sia in natura che sul corpo, infatti possono arrivare a oltre mezzo centimetro (la stessa dimensione delle zecche dei boschi quando sono gonfie di sangue) e possono raggiungere il centimetro di lunghezza, dopo il “pasto” e a zampe estese. A differenza della zecca dura, che ha occhi atrofizzati, la zecca marginata è perfettamente in grado di vedere il corpo a cui vuole attaccarsi, nonché di scappare quando si sente minacciata.

Com'è arrivata

Ma come hanno fatto le zecche marginate ad arrivare sul Carso? “Singoli esemplari di questa zecca originaria di ambienti caldi e secchi del Mediterraneo meridionale erano già stati rilevati in passato - spiega Bressi -, portati dagli uccelli migratori o dal commercio di bestiame, ma sinora gli inverni freddi avevano scongiurato l'insediarsi di popolazioni locali”. La causa, con ogni probabilità, è quindi “l’inquinamento climatico - spiega il curatore del museo -, le zecche marginate non sopportano le temperature rigide e se pensiamo a com’era il Carso fino a 15 anni fa era eccezionale non avere una notte sotto zero in inverno. Ora sul Carso ci sono le prime coltivazioni di carciofi e limoni, ormai il clima è simile a quello di Roma, come se ci fossimo spostati 500 chilometri più a sud. Queste zecche arrivano da noi da sole, è uno spostamento naturale, anche se causato dagli esseri umani”.

Anche in questo caso, è bene ricordarlo, questo animale può veicolare gravi zoonosi come il morbo di Lyme, si raccomanda quindi di rimuoverle dalla pelle il prima possibile, evitando pratiche pericolose per “farle staccare da sole”, come l’olio o le creme. Il rischio, in questo caso, è quello di far rigurgitare la zecca e aumentare il rischio di trasmissione di eventuali malattie.