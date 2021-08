Slovenia: sarà richiesto il Green pass anche a chi transita

La misura sarà in vigore da lunedì 23 agosto. Anche chi rimarrà in territorio sloveno per meno di 12 ore dovrà presentare il certificato

Sarà richiesto il Green pass anche a chi transita in Slovenia: la nuova regola sarà in vigore da lunedì 23 agosto. È quanto riportato dalla Slovenian Press Agency: anche i cittadini non sloveni che dovranno fare soltanto il pieno e che rimarranno nel territorio sloveno per meno di 12 ore dovranno attestare di essere guariti, vaccinati o con tampone negativo effettuato nelle precedenti 48 ore. In caso contrario potrà essere disposta una quarantena di 10 giorni. Fanno eccezione i lavoratori transfrontalieri e i giovani entro i 15 anni purchè accompagnati da una persona con i requisiti già citati.