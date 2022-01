Nuove regole per la quarantena: cosa cambia per guariti e vaccinati

"Le disposizioni di quarantena precauzionale impartite dalla Direzione centrale Salute della Regione alle Aziende sanitarie sono mutate a far data dal 31 dicembre 2021". Lo evidenzia il vicegovernatore Riccardi. "Le novità - ha spiegato Riccardi - riguardano solo i vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e i vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster)". Per tali categorie le disposizioni di quarantena precauzionale impartite precedentemente al 31 dicembre nei confronti dei contatti stretti dei soggetti confermati positivi sono annullate.

Ai vaccinati con ciclo completo, o guariti da Covid-19, da 120 giorni o meno e ai vaccinati che abbiano ricevuto la dose di richiamo del ciclo primario (booster) in contatto con positivi, viene fatto obbligo di auto-sorveglianza nelle seguenti modalità: devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19; devono, in caso di comparsa dei sintomi, effettuare immediatamente un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, e se ancora sintomatici, devono ripeterlo al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il caso positivo. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Azienda sanitaria il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza (le strutture regionali autorizzate sono già abilitate all'invio di tutti i dati necessari). Ulteriori informazioni sulla quarantena sono reperibili sulla pagina del Governo, alla voce FAQ: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure- adottate-dal-governo/15638#zone