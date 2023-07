Sicurezza in mare: ecco le nuove regole per i Sup

Allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, il regolare svolgimento delle attività portuali nonché salvaguardare la vita umana in mare, la Capitaneria di Porto di Trieste ha annunciato un'ordinanza che disciplina l'utilizzo dei SUP (Stand Up Paddle). La nuova regolamentazione, che entrerà in vigore a partire da lunedì 31 luglio, riflette l'aumento della popolarità di questo sport acquatico e la necessità di introdurre misure e prescrizioni.

Nuove regole

Il notevole incremento dell’impiego dei S.U.P., tavole aventi come propulsione la sola spinta muscolare e prive di ogni segnalamento, in particolare nell’ambito portuale, caratterizzato dalla presenza e dal transito di navi da crociera, navi mercantili, rimorchiatori e unità da diporto, ha reso necessario l’introduzione di specifiche misure e prescrizioni al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo, specialmente per gli stessi utilizzatori. Infatti, da lunedì sarà sempre vietato l’utilizzo dei S.U.P. all’interno del porto e della rada di Trieste, negli approdi minori nonché nelle ore notturne e in condizioni meteomarine non favorevoli.

Inoltre, ulteriori prescrizioni riguarderanno l’obbligo di dotarsi di idoneo laccio elastico (c.d. leasch), indossare idoneo ausilio al galleggiamento qualora si navighi all’esterno dell’area riservata alla balneazione e ovviamente porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 5 metri. La Capitaneria di Porto ricorda infine che, nell’ottica di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, prima di intraprendere la navigazione con qualsiasi tipo di natante, è sempre buona norma prestare la massima attenzione verificando le condizioni meteomarine e consultare il sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste per essere aggiornati su eventuali divieti e limitazioni di vario genere.