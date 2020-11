Nuovi corsi gratuiti per disoccupati a Trieste con il progetto Pipol

All’Enaip di Trieste è ora possibile iscriversi a nuovi corsi gratuiti per disoccupati grazie al programma PIPOL, strumento per le politiche attive del lavoro che la regione Friuli Venezia Giulia ha disposto. È un programma vasto, che prevede misure di orientamento, formazione e accompagnamento verso il mondo del lavoro ed è rivolto ad adulti disoccupati, in cassa integrazione o in mobilità, ed a giovani che non rientrano in Garanzia Giovani alla ricerca di strumenti per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Le attività di formazione, individuate in accordo con l'Agenzia per il Lavoro, sono completamente gratuite, poiché finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Per partecipare a questi percorsi è necessaria l’iscrizione a PIPOL, che può essere effettuata on line o recandosi presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione. Per la sede di Trieste, Enaip FVG in particolare ha proposto alcuni percorsi online legati a tematiche digitali e alle competenze linguistiche. Il filo di connessione tra le due tematiche è la trasversalità: queste competenze risulteranno utili a tutti nel mondo del lavoro, qualsiasi esso sia.

Oggi infatti è fondamentale sapersi muoversi facilmente nel mondo del digitale praticamente in ogni professione, comunicando online o creando contenuti nuovi ed originali da adattare a seconda dell’attività in cui si opera. Così come è rilevante saper utilizzare siti e piattaforme in totale sicurezza. Anche le competenze linguistiche sono una competenza di base, soprattutto in una regione di confine come la nostra, ecco la proposta di Enaip FVG comprende anche un percorso di lingua russa di base ed un percorso di lingua inglese per chi vuole accrescere invece le proprie competenze linguistiche. Per informazioni ed iscrizioni: Enaip Trieste, Via dell’Istria, 57 info@enaip.fvg.it / www.enaip.fvg.it