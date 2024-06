Una nuova area gioco e fitness a Opicina: la proposta del comune

TRIESTE - Nuove attrezzature ludico - sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni nel parco Mandria di Opicina, eventualmente cofinanziate con fondi ministeriali: è quanto prevede la delibera di giunta approvata oggi su proposta dell’assessore alle politiche del territorio con delega al verde pubblico Michele Babuder. Il Comune presenterà quindi domanda per accedere al progetto “Sport di tutti - Parchi 4 - 14”, con fondi messi a disposizione dal Ministero per lo sport e i giovani tramite il Dipartimento per lo sport e salute, nell’ambito di una convenzione per la promozione dell’attività sportiva sui territori. Risorse che andrebbero a coprire il 35 per cento della spesa complessiva, che ammonta a circa 24mila euro. Il parco Mandria presenta un’area con tutte le caratteristiche per essere allestita con attrezzature fitness e avrebbe buone possibilità di entrare nel progetto. Di recente, alcuni residenti a Opicina avevano creato una petizione per chiedere maggior manutenzione nelle aree gioco del parco Vitulli a Opicina, ritenendo che nello stesso parco Mandria non ci sarebbe stato “nessun intervento negli ultimi anni. Sono in corso, da parte del comune, interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di attrezzature ludiche in in cinque aree: giardino di via S. Michele, area gioco di via Capitolina, area gioco di via Muratori (dove i lavori sono stati già in fase avanzata), area gioco del giardino "Blasina" del centro civico di Opicina e giardino "De Tommasini".