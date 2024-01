Due nuovi laboratori di fisica quantistica: tecnologie uniche in Italia

TRIESTE - Due nuovi laboratori in cui verranno esplorate le nuove frontiere della fisica quantistica sono stati inaugurati in area Science Park. Nelle nuove strutture saranno portati avanti due distinti percorsi di ricerca che porteranno, da un lato, a sviluppare sistemi di comunicazione ultra sicuri, anche tra terra e mare (filone che prevede anche una collaborazione con il porto di Trieste), e dall'altro sperimentazioni all'avanguardia sugli stati di materia che permetteranno, in futuro, di realizzare nuovi materiali e contribuire alla creazione di nuove applicazioni tecnologiche come i computer quantistici e e gli orologi atomici del fututro. Si tratta del laboratorio di comunicazione quantistica Qci (Quantum Communication and Information), in cui sarà sviluppata la ricerca e lo sviluppo tecnologico di nuove soluzioni per le comunicazioni quantistiche su fibra ottica e in spazio libero, e il laboratorio ArQuS (Artificial Quantum Systems), unico in Italia nel suo genere, in cui saranno studiati sistemi quantistici artificiali tramite il controllo di singoli atomi. I laboratori sono diretti da Francesco Scazza, professore associato di fisica della materia del dipartimento di Fisica di UniTS e da Alessandro Zavatta, senior research scientist dell'Istituto Nazionale di Ottica del Cnr (INO-CNR).

L'assessore Rosolen, presente in conferenza stampa, ha parlato di "un percorso di programmazione e di ingresso dell'università all'interno del sistema territoriale in maniera fondante. Lo abbiamo fatto con i finanziamenti partiti nel 2019, che si concluderanno nel corso del 2024 e che hanno permesso all'Università di Trieste non solo di aprire nuovi spazi di alta formazione in termini di quantistica ma di entrare all'interno di un sistema e di un circuito di sviluppo del nostro territirio". Progetti che possono trovare applicazione "sicuramenete in mare - ha specificato Rosolen - e in tutto il sistema portuale, basti pensare al contesto geopolitico in cui ci ritroviamo, in termini soprattutto di sicurezza" e per quello che riguarda "le reti energetiche e la sicurezza delle nostre reti energetiche".

Le strutture saranno a disposizione dell'Università di Trieste, che vanta una riconosciuta tradizione nell'ambito della meccanica quantistica, sostenuta dalla sinergia con importanti enti di ricerca internazionali. Il Fvg e Trieste sono già protagonisti nel campo delle comunicazioni quantistiche con i progetti finanziati dalla Regione e coordinati dall'UniTS "Quantum FVG" e "QuFree". '. Il primo mira a sviluppare una rete regionale in fibra ottica per la trasmissione sicura dei dati tramite tecnologia quantistica, con annesso il laboratorio Qci, II secondo, invece, è un programma di ricerca sulla comunicazione quantistica in aria e si propone di aprire la strada a collegamenti sicuri via satellite.

Laboratorio ArQuS

Un laboratorio che nasce per realizzare sistemi quantistici artificiali tramite il preciso controllo di singoli atomi di itterbio. Attraverso fasci laser e campi magnetici gli atomi, per natura identici fra loro e molto delicati, possono essere rallentati nel loro movimento e cosi essere osservati minuziosamente con un un apparato sperimentale dove gli atomi vengono isolati dall'ambiente esterno e raffreddati ad una temperatura di solo un milionesimo di grado sopra lo zero assoluto, catturandoli in vere e proprie trappole basate sulla luce laser.

Laboratorio Qci - Reti quantistiche per la massima sicurezza di sistemi di informazione Il laboratorio

QCI nasce al servizio della ricerca e dello sviluppo tecnologico di nuove soluzioni per le comunicazioni quantistiche su fibra ottica. Angelo Bassi, professore ordinario di fisica teorica, modelli e metodi matematici a UniTS e coordinatore dei progetti che hanno portato alla realizzazione del laboratorio, sottolinea: "Mentre nelle reti informatiche tradizionali i dati possono essere intercettati, in una rete quantistica ciò è impossibile: l'eventuale intrusione sarebbe immediatamente individuata: è una certezza garantita dagli stessi principi della meccanica quantistica. / sistemi di comunicazione quantistica hanno potenzialità immense e scenari di applicazione strategici in contesti politici e commerciali".