Tre nuovi servizi per il meteo da Arpa Fvg

TRIESTE - L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha presentato in piazza Ponterosso, in occasione della celebrazione per i suoi 25 anni, tre nuovi prodotti sviluppati in ambito meteorologico: le previsioni meteorologiche a 10 giorni, importanti per la pianificazione delle irrigazioni; la funzionalità “Vicino a te” che consente di accedere alle informazioni meteo relative alla zona specifica in cui si trova l'utente; nuove informazioni in real time sullo stato ed evoluzione delle acque lagunari di Grado e Marano, che comprende temperatura, salinità, Ph, ossigeno disciolto e torbidità dell'acqua. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, e la direttrice generale di Arpa Fvg, Anna Lutman. "Si tratta - ha detto Scoccimarro - di nuovi servizi per i cittadini, turisti e per le imprese, in particolare quelle agricole, che permettono di avere informazioni sempre più circostanziate e affidabili sulle previsioni meteo".