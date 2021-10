Il nuovo accordo Stato - Regioni fa risparmiare al Fvg oltre 2 miliardi

La Regione sta per firmare un patto di finanza pubblica che nei prossimi cinque anni consentirà di risparmiare 2 miliardi e 4 milioni di euro che diventeranno risorse nel bilancio del Friuli Venezia Giulia. Dopo una lunga trattativa con lo sguardo Stato il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto anticipare il tutto al Consiglio regionale durante la seduta antimeridiana di ieri.



"La posizione di partenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha riferito Fedriga ai consiglieri – prevedeva che dovessimo versare allo Stato 836 milioni ogni anno, per dieci anni". Una richiesta considerata inaccettabile non solo per la tenuta dei conti pubblici, ma anche sul piano dello statusgiuridico della Regione: "Quando il contributo straordinario è troppo elevato - ha spiegato ancora il Governatore - non ci rimette soltanto la capacità finanziaria dell'ente, ma anche la possibilità di esercitare concretamente la nostra autonomia garantendo ai nostri cittadini i servizi sulle materie di nostra diretta competenza come sanità, trasporto pubblico ed enti locali".



Nel confronto con il Governo Fedriga ha parlato della disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni a statuto speciale: "Abbiamo maggiori competenze rispetto ad altri ma paghiamo di più: avremmo infatti dovuto erogare ogni anno allo Stato il 13,3 per cento del nostro bilancio, mentre tutte le altre Regioni autonome sono sotto il 10 per cento".



Dopo mesi di trattativa la Regione ha concordato un patto di durata quinquennale - respingendo la richiesta dello Stato di fissare un contributo perenne – che prevede di versare a Roma 432,70 milioni nel 2022 e nel 2026 euna cifra leggermente superiore nei tre anni intermedi dell'accordo, ovvero 436,70 milioni nel 2023, 2024 e 2025. Il temporaneo rialzo, come ha spiegato il Governatore, è dovuto all'ulteriore patto di finanza pubblica con il Governo che prevede un contributo complessivo di 200 milioni da parte ditutte le regioni italiane, ordinarie e speciali.



Il risultato finale, riassunto da Fedriga, è un versamento annuale quasi dimezzato (nel 2022 ci saranno 403,30 milioni in meno da versare rispetto alla proposta dello Stato) e un risparmio in cinque anni di 2 miliardi, 4 milioni e 50 mila euro per le casse regionali, con una percentuale di compartecipazione del Fvg che scende dal 13,3 al 6,74 per cento.