Da domani TG in italiano in Istria

Sbarca su Tv Nova, l'emittente televisiva commerciale più seguita in Istria, il TG giornaliero in lingua italiana. Ma non solo. Come riportato da RTVSLO.si, il sabato e la domenica sono previsti anche approfondimenti con ospiti in studio, reportage e molto altro ancora. Un progetto pilota nato d'intesa con l'Unione italiana, il cui intento, come spiegato da Marko Gregori? vice presidente della Giunta esecutiva, è quello di essere più presenti a livello regionale ed entrare nelle case dei connazionali, ma anche del resto della popolazione. Si tratta quindi di un intervento atto all'affermazione del bilinguismo e delle attività portate avanti dalla Comunità degli italiani.

L'appuntamento è per domani 10 marzo alle ore 18:45 con il primo TG in lingua italiana su Tv Nova.