Nuovo caso alla Cavarzerani, sarà "zona rossa" per altri 14 giorni

"I tamponi eseguiti tra gli immigrati della Cavarzerani negli ultimi giorni hanno evidenziato un altro caso di positività al Covid19. La persona è stata già isolata in un'altra struttura dedicata" . Cosi il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, annuncia l'imminente firma all'ordinanza che dichiara la Cavarzerani zona rossa per altri 14 giorni.

Il Post

"Domani firmerò un’altra ordinanza per confermare la zona rossa per altri 14 giorni all’interno della Cavarzerani. Come sottolineato anche dal Governatore Massimiliano Fedriga, il FVG e Udine non sono più disponibili a gestire questo ormai insostenibile arrivo di clandestini economici dalla rotta balcanica. Questi giovani uomini non stanno fuggendo da alcuna guerra. Vengono qui per farsi mantenere, visto che lavoro non ce n’è e le loro competenze sono comunque molto scarse".