Inaugurato a Valmaura il nuovo centro civico "accessibile a tutti" (FOTO)

Inaugurato a Valmaura il nuovo centro civico, completamente rinnovato nella sua sede di via dei Macelli 1, ex palazzina di Trieste Trasporti. Il centro multiservizi sarà aperto e operativo per la prenotazione delle carte d’identità da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00, lunedì e mercoledì anche al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Per portare a termine l'opera, ha precisato l'assessore agli affari demografici Michele Lobianco, sono stati investiti complessivamente oltre 550 mila euro, di cui 400 mila per i lavori edili e 152 mila per i servizi tecnologici, d’informatizzazione e per i nuovi arredi. Al piano terra opera il Centro civico con gli spazi a servizio dei cittadini e un front office, mentre al primo piano sorge la sede della Circoscrizione.

Secondo Lobianco, l'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di “andare sempre verso i cittadini per essere un Comune amico”. L'assessore al decentramento Angela Brandi ha poi sottolineato l'importanza di Valmaura in quanto “zona di grande sviluppo e potenzialità, che supera i 40mila abitanti, quasi quanto la popolazione di Gorizia”.

L’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi ha poi ribadito come “i lavori sono stati svolti in maniera ottimale” per realizzare un centro “al quale tutti possono accedere senza problemi, compresi anziani, disabili e mamme con il passeggino”.

Il sindaco Roberto Dipiazza ha poi ricordato che “a Valmaura, nel 1977 a ventiquattro anni ho avuto il mio primo negozio, è un rione che mi sta particolarmente a cuore. Mi fa particolarmente piacere quindi che si apra e sia operativo un funzionale nuovo Centro civico”.

I lavori hanno riguardato la risistemazione interna degli spazi con l'abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare sono stati sostituiti tutti i serramenti e restaurate le porte in legno. Sono stati effettuati tutti gli isolamenti interni (pareti perimetrali e tetti) mediante un sistema fono e termo isolante, antincendio ed eco sostenibile privo di formaldeide. Rifatti anche gli spazi interni, i massetti e i pavimenti, oltre che gli impianti idrici, termici ed elettrici, realizzando anche un ascensore interno.

