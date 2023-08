Un nuovo centro delfini a Pirano

Nasce in Slovenia un nuovo ed unico centro che offre ai visitatori l'opportunità di esplorare il misterioso mondo dei delfini con elementi interattivi, stanze sonore e una statua a grandezza naturale. Il centro sorge nel cuore dell'incantevole centro storico di Pirano ed è stato inaugurato lo scorso giugno. Il Centro dei delfini, situato nella Casa Barocca all'indirizzo Piazza Tartini 10 a Pirano, ha aperto le sue porte con uno scopo speciale: diventare un punto di incontro tra la scienza e il grande pubblico e coinvolgere la comunità locale negli sforzi per la conservazione della vita marina. Il Centro è il risultato degli sforzi e del lavoro pluriennale dell'associazione Morigenos, che dal 2001 studia i delfini nell'Adriatico. Nel Golfo di Trieste sono stati identificati circa 400 esemplari.

La mostra ha un carattere educativo e rappresenta un'opportunità per i visitatori di approfondire la vita e il comportamento dei delfini. Il contenuto nel centro è trilingue, oltre allo sloveno è preparato anche in lingua italiana e inglese. Elementi interattivi permettono ai visitatori di cimentarsi nel lavoro dei ricercatori dei delfini e di conoscere l'attrezzatura e il metodo di foto-identificazione utilizzato per identificare i singoli animali. Una stanza sonora è dotata di registrazioni dell'ambiente marino, delle imbarcazioni e dei suoni dei delfini, attirando l'attenzione sull'importanza del suono nell'ecosistema marino. Un posto speciale nella mostra è riservato a una statua realistica a grandezza naturale di un delfino, che offre ai visitatori una visione reale dell'aspetto e delle dimensioni di questi meravigliosi esseri. Il Centro dei delfini è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso gratuito fino al 31 agosto.