Inaugurato il nuovo centro vaccinale ad Aurisina

Inaugurato stamattina il nuovo centro vaccinale nella sede extra ospedaliera della palestra comunale “S. Ušaj” di Aurisina 89. Presente il vicegovernatore del Fvg Riccardo Riccardi, la sindaca di Duino Aurisina Daniela Pallotta e il consigliere regionale Igor Gabrovec. In mattinata è stato inaugurato anche il centro di Ronchi dei Legionari, giovedì ne aprirà uno a Muggia e in settimana un altro a Cormons.

"In questa fase dobbiamo costruire delle strutture che abbiano la capacità di vaccinare almeno alcune centinaia di persone al giorno" ha detto il viocepresidente, specificando che "Più ci si avvicina a alle persone sul territorio più facile è vaccinare. Uno sforzo importante che stiamo cercando di fare insieme, con istituzioni, volontari e associazioni. Stiamo mettendo in campo risorse che l'azienda sanitaria non ha in abbondanza, quindi è necessaria la partecipazione dei cittadini".

Riccardi ha infatti elencato alcuni dati sulle adesioni che, per quanto riguarda le ultime categorie aperte, non hanno registrato la partecipazione sperata, e ha invitato gli aventi diritto ad approfittare della possibilità offerta. A fronte dei ritardi dovuti alle scarse adesioni il vicegovernatore ha dichiarato che "la Regione sta valutando di aprire ad altre fasce di popolazione".

"Il Fvg è un popolo non così aggressivo verso la vaccinazione - ha dichiarato il vicegovernatore -, a differenza di altre regioni vediamo numeri diversi, dobbiamo convincere le persone che il primo modo per contrastare questa pandemia è vaccinarsi. La pandemia mediatica ha poi causato diffidenza verso un particolare vaccino rispetto a un altro ma è importante superare queste resistenze, vedo ogni giorno diverse persone, tra cui anziani, sentirsi nuovamente liberi dopo la vaccinazione"

"-una soddisfazione per tutto il Carso di Trieste - ha dichiarato la sindaca di Duino Aurisina Daniela Pallotta -, che mostra ancora una volta che quando le istituzioni lavorano insieme si raggiungono grandi risultti per il territorio. Come Comune abbiamo dato la disponibilità di questa palestra, abbiamo organizzato quindi lo spostamento di tutti gli allenamenti con un po' di disagio per i ragazzi, ma abbiamo trovato grande disponibilità sia da parte dei genitori che delle altre strutture. Trattandosi del primo giorno i cittadini hanno dovuto aspettare un po' ma adesso stiamo recuperando".

