Inaugurato il nuovo Despar nell’area ex Maddalena: 47 posti di lavoro e 800 parcheggi per il quartiere

In prossimità dell’area sono in corso di realizzazione 72 appartamenti con vista mare e 5mila metri quadri di verde pubblico. Il sindaco Dipiazza ha ricordato il precedente stato di degrado dell’area e ha ringraziato l'imprenditore veneto Francesco Fracasso. L'assessore regionale Bini: "Esempio di sinergia pubblico - privato. Fvg sempre più appetibie per investitori"

È stato inaugurato oggi, martedì 10 agosto, il nuovo punto vendita Despar nell’area dell’ex Maddalena, alla presenza delle autorità locali e dei più alti vertici dell’azienda. Una grande struttura che ha già creato 47 posti di lavoro e che darà ai popolosi rioni di San Giacomo e Barriera Vecchia 800 posti auto. La struttura, è stato evidenziato durante l’incontro, seguirà i più alti standard di efficientamento energetico, garantendo un basso impatto ambientale. In prossimità dell’area sono in corso di realizzazione 72 appartamenti con vista mare e 5mila metri quadri di verde pubblico.

Il sindaco Dipiazza ha ricordato il precedente stato di degrado dell’area: “all’inizio del mio mandato qui ho trovato solo un enorme buco pieno d’acqua, ricettacolo di zanzare, poi con l’imprenditore veneto Francesco Fracasso, in una sinergia tra pubblico e privato, abbiamo trovato il modo di riqualificare tutta l’area in meno di un anno e mezzo. Il Comune gli è debitore”. Fracasso ha infatti ricevuto dal sindaco il Crest della città, così come il presidente del Consorzio Despar Italia Paul Klotz, presente all’evento.

L’assessore regionale al turismo e alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha poi dichiarato: “Il significato di questa giornata è la dimostrazione di come pubblico e privato possano lavorare proficuamente e in sinergia: in passato qui c’era una pozza d’acqua e ora ci sono posti di lavoro. Noi come Fvg stiamo vivendo un momento molto positivo, in queste settimane ho partecipato a molte inaugurazioni e negli ultimi mesi l'offerta di lavoro è in crescita. Questo accade perché grazie a una buona amministrazione la Regione è diventata attrattiva e fertile per chi vuole venire ad investire. Lo stesso gruppo Despar ha ben 80 centri in Regione, e non è un caso”.

Il presidente della quinta circoscrizione Roberto Dubs ha alla fine ricordato che: “Il territorio di San Giacomo barriera vecchia ha lo stesso numero di abitanti della città di Pordenone, questo crea tantissimi problemi ai veicoli che circolano. Ora questi 800 posti macchina cambieranno la vita dei residenti”. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco di quartiere don Gerolamo e un rinfresco offerto da Despar nel rispetto delle norme anti Covid.