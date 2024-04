Un nuovo elettrocardiografo portatile per i volontari di Donk Humanitarian Medicine

TRIESTE - Donk Humanitarian Medicine odv, associazione di medicina umanitaria indipendente e apartitica, grazie al contributo di Solidarietà Trieste, nata nel 1999 in seno ad Assindustria Trieste ora Confindustria Alto Adriatico, ha potuto acquistare un moderno elettrocardiografo portatile da utilizzare nei 10 ambulatori settimanali attivi nelle province di Trieste e di Gorizia dove circa 70 tra medici e infermieri volontari forniscono visite mediche gratuite a coloro che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad accedere e al sistema sanitario nazionale. Stefano Bardari, presidente di Donk Humanitarian Medicine odv, ha spiegato quanto sia importante avere a disposizione strumentazione idonea per effettuare visite complete e intervenire in maniera tempestiva quando necessario. I volontari verranno addestrati a utilizzare l’Ecg portatile, che sarà disponibile all’occorrenza sia nelle sedi fisse, ossia presso il centro diurno San Martino al Campo in via Udine, il campo scout a Prosecco e Casa Malala a Fernetti, sia sull’ambulatorio mobile Donky, attivo a Trieste e a Gradisca d’Isonzo. Roberto Gerin, presidente di Solidarietà Trieste, ha ribadito l’importanza di “fare rete” e di essere di supporto alle realtà del nostro territorio che si impegnano in prima persona per aiutare i più fragili e, di riflesso, tutta la comunità. Sono oltre 15 mila le visite gratuite effettuate finora da Donk Humanitarian Medicine odv in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiunge la reperibilità telefonica per supportare gli operatori delle comunità e dei centri di accoglienza.

Il dispositivo acqustato è l’elettrocardiografo NeoEcg S120, un dispositivo portatile e leggero, del valore di circa 1.000 euro, che serve per acquisire e visualizzare tracciati a 12 derivazioni. È caratterizzato da uno schermo tattile a colori ad alta risoluzione, ed è di facile utilizzo grazie alla sua configurazione pratica e flessibile. Donk