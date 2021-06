Nuovo look per la sala del Consiglio comunale

Da lunedì si torna in presenza ma la Giunta comunale non rinuncerà alle teleconferenze, che verranno utilizzate per le sedute più snelle

Sono terminati i lavori iniziati a fine gennaio e la giunta comunale è pronta a tornare in un'aula completamente rinnovata. La data ufficiale della riapertura è fissata lunedì 14 giugno, anche se è prevista un'apertura straordinaria in occasione della commemorazione del 12 giugno. Si torna quindi alle sedute in presenza, anche se la Giunta non abbandonerà le videoconferenze. "E' uno strumento testato e che ha funzionato benissimo - ha dichiarato il presidente Francesco Panteca - . Lo utilizzeremo nel futuro per le sedute più snelle. A questo proposito è prevista una modifica al regolamento, dato che ad oggi è permesso l'utilizzo del collegamento da remoto solo in virtù dell'emergenza sanitaria".