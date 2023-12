In arrivo a Trieste un nuovo medico di medicina generale

TRIESTE - In un periodo segnato dalla carenza di medici di medicina generale, un nuovo professionista sta per prendere servizio: Asugi comunica che a partire da lunedì 1 gennaio 2024 prenderà servizio a Trieste un nuovo medico di medicina generale, il dottor Walid Sawaid. Lo studio del professionista sarà ubicato in Piazza Venezia 2. Lo studio del dottor Walid Sawaid sarà in Piazza Venezia 2. Sarà possibile iscriversi nelle liste del medico a partire dal primo gennaio 2024, tramite il portale Sesamo o recandosi negli uffici amministrativi del Distretto.

Asugi ricorda le modalità di cambio/scelta del Medico di Medicina Generale per l’Area Giuliana:

Utilizzando l’apposito “questionario on line” presente nella sezione Cambio/scelta del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS) - Area Giuliana del sito Asugi

Utilizzando l'apposita funzionalità all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) "Sesamo FVG"

Inoltrando una PEC (posta elettronica certificata), da altra casella PEC, all’indirizzo asugi@certsanita.fvg.it, utilizzando e allegando la modulistica presente nella sezione Cambio/scelta del Medico di Medicina Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS) - Area Giuliana del sito Asugi

Fissando un appuntamento al proprio Distretto di appartenenza, telefonando ai seguenti numeri: