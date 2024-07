In arrivo nuovo medico di medicina generale, lo studio è in via Fabio Severo

TRIESTE – Ha preso servizio da oggi, lunedì 15 luglio, un nuovo medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Valentina Stabile con studio in via Fabio Severo 76. Come comunica Asugi, per poter procedere alla scelta della dottoressa Stabile come medico di medicina generale l’utenza può recarsi presso gli uffici amministrativi del proprio distretto previa appuntamento oppure utilizzare l'apposita funzionalità all'interno del fascicolo sanitario elettronico "Sesamo FVG". Per accedere al servizio l’utente deve avere attivato la sua Carta Regionale dei Servizi (Crs) ed installato il lettore smart card o, in alternativa, disporre di credenziali Spid rilasciate da un identity provider autorizzato. Tutte le indicazioni sul sito: www.sesamo.sanita.fvg.it.