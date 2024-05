Al via l'orario estivo Trenitalia: nuove tratte per Venezia e per il castello di Miramare

TRIESTE - Sei treni in più per il Castello e il parco di Miramare, quattro treni straordinari fra Trieste e Venezia per i croceristi, collegamenti con le spiagge di Lignano con le Frecce+bus grazie al Lignano Link, e un servizio treno + motonave per Muggia Link: sono alcune delle novità presenti nella Summer Experience 2024, orario estivo del polo passeggeri del Gruppo Fs, che prende il via il 9 giugno. L'offerta si arricchisce anche con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi Pnrr direttamente assegnati a Trenitalia. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Ad e direttore generale di Trenitalia.

L'orario estivo

Con l’avvio dell’orario estivo viene confermata l’attuale offerta del regionale di Trenitalia, con alcune novità rivolte in particolare ai turisti. Per i visitatori diretti al Castello e al parco di Miramare, ulteriori sei treni regionali della linea Trieste - Portogruaro fermeranno nell’omonima stazione. A supporto dei croceristi in arrivo nel capoluogo giuliano, quattro treni straordinari integreranno l’offerta sulla linea Trieste - Venezia via Portogruaro. Effettueranno fermate intermedie nelle sole stazioni di Trieste Airport, Quarto d’Altino, Venezia Mestre e viceversa. La periodicità varierà in base al calendario di attracco delle navi.

Per i turisti diretti alle spiagge di Grado e Lignano alcune Frecce durante il periodo estivo fermeranno nelle stazioni di Cervignano e Latisana. Da quest’ultima stazione con il Lignano Link, servizio treno + bus in collaborazione con Arriva Udine, 46 corse al giorno, si arriverà comodamente a Lignano. Con il Muggia Link, servizio treno + motonave in collaborazione con Tpl Fvg Scarl, sarà possibile arrivare via mare alla località turistica di Muggia con imbarco al Molo Bersaglieri di Trieste, pochi minuti a piedi dalla stazione Centrale. Attivo tutto l’anno, 31 corse motonave al giorno durante l’estate.

Treno e bici

Confermati e potenziati, inoltre, tutti i servizi treno + bici. AlpeAdria Line: treno + bici fra Trieste, Udine e Tarvisio, dedicato a chi vuole percorrere la ciclovia AlpeAdria - FVG1. Attivo nei weekend con 28 treni il sabato e 19 la domenica, capacità di trasporto minima di 30 biciclette per treno. Collio Line, treno + bici fra Trieste e Udine, per la ciclovia Pedemontana e del Collio - FVG3. Attivo nei weekend con 12 treni il sabato e 12 la domenica, capacità di trasporto da 7 a 30 biciclette per corsa. Continua poi il TrenoBici Lagune, tra Trieste e Venezia, per gli itinerari cicloturistici tra Trieste, Grado, Aquileia, Palmanova, Marano Lagunare, Lignano, Bibione, Caorle, fino a Venezia.

Attivo giornalmente con 12 treni, capacità di trasporto di 64 biciclette con carrozza attrezzata appositamente. Varie le possibilità di interscambio fra i tre servizi Line nelle stazioni di Cervignano e Udine. Nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) coi treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20 per cento fino al 29 settembre. Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi italiani.