Nuovo Piano emergenza per il Fvg, una seconda centrale a Trieste

TRIESTE - Una seconda centrale, ma per l'accesso alle cure mediche non urgenti, a Trieste, questa la principale novità del uovo Piano di emergenza-urgenza per il Friuli Venezia Giulia. Sede che si affianca a quella di Palmanova. Nel documento è stato presentato anche il progetto per un Dipartimento interaziendale per una gestione unitaria nell'intera regione e un Comitato di emergenza-urgenza con rappresentanti medici e infermieristici dei vari Dipartimenti. Un modello che si ispira a quello in vigore in Lombardia. E che ha incassato il l parere favorevole della terza commissione consiliare regionale.

Per quanto riguarda il personale spiega l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi: "Dobbiamo prevedere degli incentivi economici per gli operatori, perché non rispondo solo al telefono come se fossero semplici operatori di call center ma mettono in gioco la loro professionalità per un servizio sempre più celere e capace di salvare vite umane. Questo garantirebbe anche la rotazione nei diversi punti delle attività professionali, quindi l'elisoccorso, il pronto soccorso, le aree d'emergenza, le ambulanze, perché a pieno titolo si salva la vita delle persone anche lavorando nella centrale operativa, che è una delle componenti che in questo piano viene valorizzata". A illustrare il piano è stato, il direttore della Sores Amato De Monte, che ha annunciato inoltre fra le innovazioni la progressiva informatizzazione dei mezzi di soccorso e l'attivazione dell'auto infermieristica. MA ha anche affermato come per un codice rosso e un intervento previsto in otto minuti la percentuale a Trieste si attesta anche al 39 per cento , nel resto del territorio non raggiunge il 30 per cento.