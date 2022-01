Nuovo record di contagi in Slovenia: oltre 7500 in un giorno

Record di contagi in Slovenia secondo il report di ieri, sabato 15 gennaio: sono stati 7580 i positivi su 14.360 test Pcr, con un indice di positività pari al 52,8%, con 514 ricoverati, di cui 156 pazienti in terapia intensiva. Cinque i decessi. Come riporta Tv Capodistria in un servizio, la pressione negli ospedali diminuisce, con 10 pazienti in meno nei reparti ordinari, ma il problema sono i numerosi sanitari in quartantena, causa malattia o contatti ad alto rischio. I casi attivi continuano ad aumentare esponenzialmente, se ne registrano oltre 61mila. In rapporto allo scorso venerdì il tasso di contagi è aumentato di 13 punti percentuali. Da lunedì novità ai confini: per chi arriva in Slovenia e finisce in quarantena, questa non potrà più venir interrotta con un tampone negativo ma sarà necessario isolarsi per tutti i sette giorni previsti. L'iniziativa della vaccinazione intensificata non avrebbe dato i risultati sperati: sarebbero state somministrate soprattutto terze dosi e seconde. Scarse le adesioni per la prima dose.