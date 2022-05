Da domani un nuovo semaforo tra le vie Timeus e Crispi

Il Comune informa che da domani, venerdì 27 maggio, sarà attivato il nuovo impianto semaforico realizzato in corrispondenza dell’intersezione di via Timeus con via Crispi.

L’impianto ha lo scopo di incrementare la sicurezza presso un’intersezione stradale caratterizzata allo stato attuale da un elevato tasso di incidentalità e interessata da un importante flusso sia veicolare che pedonale.

Nei giorni successivi all’attivazione del semaforo si provvederà a monitorare il corretto funzionamento del nuovo impianto al fine di poter adottare i più opportuni provvedimenti correttivi che dovessero rendersi necessari.