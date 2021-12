Malattie croniche ai bronchi: al via il nuovo studio di Asugi sugli effetti dell’umidificazione

ASUGI ha autorizzato il prof. Marco Confalonieri, direttore presso S.C. Pneumologia, a condurre lo “Studio multicentrico, pragmatico, randomizzato, controllato, in aperto, a gruppi paralleli per valutare l’efficacia e la sicurezza di una terapia di umidificazione notturna in pazienti affetti da bronchi ectasie: lo studio AIRVO-BX’’ secondo le modalità indicate nel protocollo di studio approvato dal Comitato Etico Unico Regionale – FVG.

Lo studio multicentrico, pragmatico, randomizzato, controllato, in aperto, ha come obiettivo principale valutare l’efficacia di un trattamento di umidificazione a lungo termine (LTHT), somministrato durante il sonno notturno per un anno a soggetti adulti affetti da bronchiectasie on-top alla terapia standard, in termini di riduzione del numero di riacutizzazioni.

La sperimentazione clinica prevede l’arruolamento totale di 130 pazienti, 15 dei quali dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.