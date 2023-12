Un nuovo treno regionale per gli studenti da Trieste a Portogruaro

TRIESTE - Un nuovo treno regionale dedicato agli studenti da Trieste a Portogruaro: è una delle novità annunciate oggi alla presentazione della Winter Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, che comprende Trenitalia. L’orario invernale, al via dal 10 dicembre, offrirà nuovi collegamenti per le mete turistiche di neve e montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani.

Dal 10 dicembre In Friuli-Venezia Giulia sono confermati tutti i collegamenti del trasporto regionale e, in aggiunta dal 10 dicembre, circolerà un nuovo treno regionale dedicato agli studenti da Trieste, partenza alle 6.45, a Portogruaro, arrivo alle 7.52. Tutti i regionali che vi transitano fermano alla stazione di Trieste Airport. Per la lunga percorrenza, in Friuli-Venezia Giulia, sono confermati tutti i collegamenti Intercity e Intercity Notte da e per Roma e i Frecciarossa da Trieste e Udine verso Roma e Milano e viceversa, quasi tutti con fermata all’aeroporto di Trieste.

Anche in FVG i passeggeri del Regionale, a partire da agosto, hanno a disposizione il biglietto digitale che semplifica l’esperienza di viaggio. Grazie a questa modalità è possibile effettuare un numero illimitato di cambi sulla data e sull’ora del treno scelto, fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio. Illimitati cambi anche il giorno stesso del viaggio, anticipando o posticipando l’orario all’interno della stessa giornata. Un’altra importante novità per i viaggiatori è la convalida del biglietto con il check-in online prima di salire a bordo, dall’App o dal sito internet di Trenitalia. Il servizio del check-in online è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio fino all’ora di partenza del treno. Nella conferenza stampa è stato inoltre spiegato che esistono ad oggi 24mila collegamenti al giorno in treno e bus in Italia e 13mila in Europa.